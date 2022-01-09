​Кавазашвили: «Итальянцы оскорбляют нас через Кокорина»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мыслями по поводу Александра Кокорина. Российский нападающий накануне был признан главным «Посмешищем» года в чемпионате Италии.

«Я не понимаю, почему клуб сейчас так над ним издевается? Я думаю, что это оскорбления в нашу сторону через Кокорина. Итальянцы смеются над нами. Особенно журналисты», - высказался Кавазашвили, давая комментарий для «Спорт-Экспресса».

Александр Кокорин перебрался в «Фиорентину» почти год назад – в конце января 2021 года. За всё это время российский нападающий провёл на футбольном поле только 195 минут в девяти матчах. В отведённое ему время Кокорин не отметился ни одним результативным действием.

Ходят слухи, что Александр Кокорин уже в зимнее трансферное окно может сменить клуб. Положение россиянина в «Фиорентине» ещё сильнее усложнилось после подписания клубом Кшиштофа Пёнтека.