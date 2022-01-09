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Чемпионат Италии. Серия А

​Кавазашвили: «Итальянцы оскорбляют нас через Кокорина»

09 Января 2022 • 12:40 Комментировать (3)

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мыслями по поводу Александра Кокорина. Российский нападающий накануне был признан главным «Посмешищем» года в чемпионате Италии.

«Я не понимаю, почему клуб сейчас так над ним издевается? Я думаю, что это оскорбления в нашу сторону через Кокорина. Итальянцы смеются над нами. Особенно журналисты», - высказался Кавазашвили, давая комментарий для «Спорт-Экспресса».

Александр Кокорин перебрался в «Фиорентину» почти год назад – в конце января 2021 года. За всё это время российский нападающий провёл на футбольном поле только 195 минут в девяти матчах. В отведённое ему время Кокорин не отметился ни одним результативным действием.

Ходят слухи, что Александр Кокорин уже в зимнее трансферное окно может сменить клуб. Положение россиянина в «Фиорентине» ещё сильнее усложнилось после подписания клубом Кшиштофа Пёнтека.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Анзор Кавазашвили
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
skywoker
09 Января 2022 в 13:27
думаю это россияне оскорбляют итальянцев через кокорина
snk6565
09 Января 2022 в 13:23
Крухом врахи...у деменционного деде окончательно кукуха поехала...да КОКОрин сам по себе оскорбление всего, что к нему прикоснется)))))
crocodile
09 Января 2022 в 12:48
оскорбленный через колоду пень, хы-хы
а Кокорин, это конечно не смешно... тут можно было бы даже поплакать, если бы не знать, что за это чудо деньги были плачены.
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