​На матчи Серии А разрешено пускать не более 5 тысяч зрителей – заявление

На официальном сайте Серии А было опубликовано заявление. В нём говорится о том, что клубы договорились о сокращение вместимости стадионов на период с 15 января по 5 февраля. Вместимость арен будет ограничена 5 тысячами зрителей. Причина – ухудшение эпидемиологической обстановки на территории страны.

Отмечается, что в указанный период не будут продаваться билеты в гостевые секторы. Связано это с рисками распространения коронавирусной инфекции при поездках фанатов.

На текущий момент лидером чемпионата Италии является «Интер». Вторым идёт «Милан», а тройку замыкает «Наполи».