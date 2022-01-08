Йебоа – игрок «Дженоа»

Клуб Андрея Шевченко, «Дженоа», продолжает совершенствовать свой состав для сохранения прописки в Серии А.

В Геную прибыл форвард Келвин Йебоа, который до этого выступал за австрийский «Штурм».

Спортивный директор «грифонов» Йохан Спорс прокомментировал приобретение: «Мы очень рады, что вернули в Италию игрока, который был очень привлекательным на рынке, молодым, но уже с большим опытом и отличной статистикой за последние несколько сезонов».

В этом сезоне игрок провел 28 матчей, забил 14 голов и отдал 10 голевых передач.

21-летний футболист родился в Гане, но в возрасте 4 лет переехал в Италию, что позволило ему быть заигранным за молодёжную команду «адзурри» .