Три футболиста «Аталанты» сдали положительные тесты на коронавирус

Серию А и европейский футбол не отпускают проблемы связанные с COVID-19.

Появились сообщения о том, что в составе «Аталанты» из Бергамо три игрока сдали позитивные тесты на коронавирус. Имена этих футболистов не разглашаются.

Ранее сообщалось о позитивных тестах ещё двух игроков бергамасков: Хуана Муссо и Хосе Луис Паломино.

«Аталанта» должна была сыграть матч против «Торино» 6 января, но игра была перенесена из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Италии.

Напоминаем, что Серия А приняла экстренный ковид-протокол, в котором указаны правила проведения матчей в сегодняшних реалиях.