«Интер» потерял Чалханоглу на матч с «Лацио»

Миланский «Интер» взбешён решением итальянской футбольной федерации по отмене дисквалификации турецкого плеймейкера клуба, Хакана Чалханоглу.

Чалханоглу должен был отбыть дисквалификацию в выездной игре с «Болоньей» в четверг, игра с которой не состоялась из-за вспышки ковида у хозяев. Клуб так и просидел 45 минут на Стадио Далл'Ара в ожидании футболистов «Болоньи» на поле.

Так как матч не состоялся, дисквалификацию футболиста перенесли на матч с бывшим клубом Симоне Индзаги, «Лацио», который состоится в ближайшее воскресенье.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги назвал это решение дисциплинарной комиссии абсолютно не честным, сообщает football-italia.