Сарри: «Надеюсь, что всё не закончится закрытыми стадионами»

Перед матчем с «Интером» в Серии А главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри выразил надежду, что итальянские стадионы не будут закрываться для болельщиков, как это было в начале пандемии коронавируса. В Италии самая популярная тема - новые ограничения из-за COVID-19.

- Коронавирус вмешался в ежедневную жизнь каждого и не только в спорт. Если пандемия такая опасная, нужно вводить полноценный локдаун. Иначе его будут воспринимать как грипп, и люди будут оставаться дома с этими симптомами. Я надеюсь, что все не закончится закрытыми стадионами. Это приведет к тому, что такие страстные люди, как я, потеряют желание выходить на поле, - заявил Сарри журналистам.

После 20 матчей «Лацио» набрал 32 очка и длит шестое место.