Президент бразильского клуба: «Был удивлён, что Рибери до сих пор играет»

Опытного французского вингера Франка Рибери хотели трудоустроить в бразильскую «Сеару». Об этом поведал президент клуба Робинсон де Кастро.

«Я получил предложение подписать Франка. Даже не думал, что он до сих пор выступает. Подпишем ли мы его в будущем? Пока не могу сказать», - передает слова руководителя Globo Esporte.

В настоящий момент 38-летний полузащитник выступает в чемпионате Италии за «Салернитану». В текущем сезоне Рибери провел 12 поединков и отметился двумя результативными передачами. Его трудовое соглашение с итальянским клубом рассчитано до лета.