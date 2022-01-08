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Чемпионат Италии. Серия А

Президент бразильского клуба: «Был удивлён, что Рибери до сих пор играет»

08 Января 2022 • 12:32 Комментировать

Опытного французского вингера Франка Рибери хотели трудоустроить в бразильскую «Сеару». Об этом поведал президент клуба Робинсон де Кастро.

«Я получил предложение подписать Франка. Даже не думал, что он до сих пор выступает. Подпишем ли мы его в будущем? Пока не могу сказать», - передает слова руководителя Globo Esporte.

В настоящий момент 38-летний полузащитник выступает в чемпионате Италии за «Салернитану». В текущем сезоне Рибери провел 12 поединков и отметился двумя результативными передачами. Его трудовое соглашение с итальянским клубом рассчитано до лета.

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Франк Рибери Сеара
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