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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нацелился на одного из лидеров «Лацио»

08 Января 2022 • 10:15 Комментировать (2)

Туринский «Ювентус» намерен провернуть сделку с римским «Лацио» по переходу сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

По сообщениям Todofichajes, «старая синьора» планирует серьезно обновить среднюю линию. Хавбек римского «Лацио» является одной из целей «бьянконери» на грядущее лето. Трансферная стоимость 26-летнего серба оценивается в 70 миллионов евро. Его контракт со столичными «орлами» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Милинкович-Савич провел 19 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Сергей Милинкович-Савич
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
08 Января 2022 в 10:45
Надо забирать Серёгу, отличный игрок и возраст самый оптимальный, за полтос думаю договорятся.
Bettega
08 Января 2022 в 11:08
они уже не первый год его забрать пытаются.а Лацио тока сотку хочет или 70,но сразу.так что про 50 можно забыть
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