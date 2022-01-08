«Ювентус» нацелился на одного из лидеров «Лацио»

Туринский «Ювентус» намерен провернуть сделку с римским «Лацио» по переходу сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

По сообщениям Todofichajes, «старая синьора» планирует серьезно обновить среднюю линию. Хавбек римского «Лацио» является одной из целей «бьянконери» на грядущее лето. Трансферная стоимость 26-летнего серба оценивается в 70 миллионов евро. Его контракт со столичными «орлами» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Милинкович-Савич провел 19 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и семь голевых передач.