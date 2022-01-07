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Чемпионат Италии. Серия А

Солист победителей «Евровидения» обрушился с критикой на арбитра матча «Милан» - «Рома»

07 Января 2022 • 23:19 Комментировать

В матче между «Миланом» и «Ромой» было принято спорное судейское решение, в результате которого в ворота «джалоросси» был назначен одиннадцатиметровый удар. Оливье Жиру реализовал его и хозяева поля повели в счете.

Болельщики «Ромы», разумеется, раскритиковали решения судьи Даниэле Киффи, и, как оказалось, к таковым относится и солист победившей на прошлом «Евровидении» группы Maneskin - Дамиано Давид. Уроженец Рима часто посещает матчи любимого клуба и внимательно следит за всем, что происходит с «Ромой». Свое недовольство судейством он выразил в «Твиттере», с сарказмом заметив, что после таких решений судью обязательно должны «повысить в статусе».

«Рома» уступила «Милану» со счетом 1:3 и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Судейство
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