Легендарный «матрасник» может присоединиться к чемпионам Бразилии

Диего Годин, выступающий ныне за «Кальяри», не станет продлевать контракт с сардинцами. Вместо этого 35-летний защитник на правах свободного агента перейдет в стан бразильского чемпиона «Атлетико Минейро», сообщает football-espana.net.

Уругваец провел в Европе много лет, девять из них отыграв в составе другого «Атлетико» - мадридского. Именно он забил гол в финале Лиги чемпионов 2013/2014 - лишь считанных секунд команде Симеоне тогда не хватило, чтобы выстоять под натиском «Реала» и стать обладателем самого престижного клубного трофея Европы.

Что касается «Атлетико Минейро», то команда также находится на подъеме - она выиграла свой первый с 1971 года титул чемпиона Бразилии и подкрепила успех победой в Кубке страны.