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Чемпионат Италии. Серия А

Легендарный «матрасник» может присоединиться к чемпионам Бразилии

07 Января 2022 • 23:03 Комментировать (1)
Эмполи
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Кальяри
13.02 21:30

Диего Годин, выступающий ныне за «Кальяри», не станет продлевать контракт с сардинцами. Вместо этого 35-летний защитник на правах свободного агента перейдет в стан бразильского чемпиона «Атлетико Минейро», сообщает football-espana.net.

Уругваец провел в Европе много лет, девять из них отыграв в составе другого «Атлетико» - мадридского. Именно он забил гол в финале Лиги чемпионов 2013/2014 - лишь считанных секунд команде Симеоне тогда не хватило, чтобы выстоять под натиском «Реала» и стать обладателем самого престижного клубного трофея Европы.

Что касается «Атлетико Минейро», то команда также находится на подъеме - она выиграла свой первый с 1971 года титул чемпиона Бразилии и подкрепила успех победой в Кубке страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Атлетико Минейро Диего Годин
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ЭМПОЛИ КАЛЬЯРИ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
07 Января 2022 в 23:18
Команде Симеоне не хватило в том матче непродажного судьи который тянул время как только мог давая шанс реалу атаковать.
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