Малиновский - лучший игрок «Аталанты» в декабре

Полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим игроком «Аталанты» в декабре прошлого года. На счету украинца четыре официальных матча в том месяце и два гола, в ворота «Наполи» и «Вильярреала».

28-летний футболист становился лучшим игроком клуба в октябре 2019 года, а также в каждом весеннем месяце прошлого сезона. Помимо этого он неоднократно входил в различные символические сборные Серии А.

В этом сезоне Руслан Малиновский забил пять голов в 22 матчах «Аталанты». Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Бергамаски идут на четвертом месте в чемпионате Италии и на три очка опережают «Ювентус», проведя на один матч меньше.