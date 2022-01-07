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Чемпионат Италии. Серия А

Малиновский - лучший игрок «Аталанты» в декабре

07 Января 2022 • 20:44 Комментировать
Удинезе
...
Аталанта
09.01 18:30

Полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим игроком «Аталанты» в декабре прошлого года. На счету украинца четыре официальных матча в том месяце и два гола, в ворота «Наполи» и «Вильярреала».

28-летний футболист становился лучшим игроком клуба в октябре 2019 года, а также в каждом весеннем месяце прошлого сезона. Помимо этого он неоднократно входил в различные символические сборные Серии А.

В этом сезоне Руслан Малиновский забил пять голов в 22 матчах «Аталанты». Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Бергамаски идут на четвертом месте в чемпионате Италии   и на три очка опережают «Ювентус», проведя на один матч меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Руслан Малиновский
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