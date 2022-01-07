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Чемпионат Италии. Серия А

​Фанаты «Милана» ответили Моуринью

07 Января 2022 • 15:22 Комментировать

После поражения «Ромы» от «Милана» (1:3) в Серии А рулевой римской команды Жозе Моуринью сказал, что он рад своему отказу от работы в стане «россонери». Фанаты миланского клуба в «Твиттере» отреагировали на слова португальца.

«А мы, я думаю, рады твоему отказу вдвойне», - написал @KureruChuuhei.

«Спасибо, что сказал нет. От всего сердца», - написал @milanbeforecoin.

«Вероятно, мы бы уже играли в Серии Б, если бы Моуринью пришёл к нам», - написал @EdmonYonan.

«Мы счастливы, что ты не принял «Милан». Просто посмотри, как выглядят команды, которые ты тренируешь», - написал @sakti_alfattaah.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Жозе Моуринью
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