​Фанаты «Милана» ответили Моуринью

После поражения «Ромы» от «Милана» (1:3) в Серии А рулевой римской команды Жозе Моуринью сказал, что он рад своему отказу от работы в стане «россонери». Фанаты миланского клуба в «Твиттере» отреагировали на слова португальца.

«А мы, я думаю, рады твоему отказу вдвойне», - написал @KureruChuuhei.

«Спасибо, что сказал нет. От всего сердца», - написал @milanbeforecoin.

«Вероятно, мы бы уже играли в Серии Б, если бы Моуринью пришёл к нам», - написал @EdmonYonan.

«Мы счастливы, что ты не принял «Милан». Просто посмотри, как выглядят команды, которые ты тренируешь», - написал @sakti_alfattaah.