Шевченко отреагировал на информацию о переходе Миранчука в «Дженоа»

Наставник генуэзского «Дженоа» Андрей Шевченко отреагировал на слухи о возможном подписании российского полузащитника Алексея Миранчука, выступающего за «Аталанту».

«Я лишь выражаю свою позицию по игрокам спортивному директору, а выбор остается за ним и президентом клуба. Работаю с теми футболистами, которые есть в моем распоряжении. Меня устраивает их отношение к делу. Что касается трансферов, то ими занимается руководство», - цитирует украинского тренера Calciomercato.

Ранее в СМИ сообщалось, что Миранчук может сменить команду в январе. Среди претендентов на россиянина назывались «Дженоа», «Верона» и «Интер».