Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Фелипе, которым интересовался «Зенит», близок к переходу в испанский клуб слухи

06 Января 2022 • 18:46 Комментировать

«Зенит» и «Бетис» проведут очные матчи Лиги Европы только в феврале, но уже сейчас испанские «огурцы», похоже, могут похвастаться тем, что они превзошли питерцев. Речь идёт о борьбе за подписание Луиса Фелипе – защитника из «Лацио». СМИ приписывали интерес к бразильцу «Зениту», но «Бетис», судя по всему, выиграл гонку за игрока. Как сообщает на своих страницах AS, Фелипе близок к договорённости с «огурцами» и может присоединиться к ним летом на правах свободного агента.

В сезоне 2021/2022 24-летний Луис Фелипе  провёл 24 матча за «Лацио». Результативными действиями защитник не отмечался.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бетис Луис Фелипе Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сампдория 1:2 Кальяри 1.72 3.80 5.00
окончен Специя 1:2 Верона 3.05 3.37 2.40
окончен Лацио 3:3 Эмполи 1.62 4.50 4.90
Идет 45 минута Сассуоло 0:1 Дженоа 1.75 3.80 4.70
06.01  20:30 Милан ... Рома 2.45 3.60 2.85
06.01  22:45 Ювентус ... Наполи 1.70 3.85 5.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Января
18:46 · Италия. Серия А
​Фелипе, которым интересовался «Зенит», близок к переходу в испанский клуб слухи
18:33 · Италия. Серия А
​Бога уже сфотографировался с футболкой «Аталанты», но о трансфере ещё не объявляли фото
17:11 · Германия. Бундеслига
​Пёнтек прибыл на обследование перед трансфером в «Фиорентину»
15:44 · Италия. Серия А
​Серия А утвердила новый протокол в связи с COVID-19
15:35 · Италия. Серия А
​Почему не состоятся 4 матча Серии А, и что с ними будет дальше
14:32 · Италия. Серия А
​Директор «Интера» о ситуации с матчами Серии А: «Каждый регион решает по своему, и это сбивает с толку»
14:22 · Италия. Серия А
​Элмас заболел коронавирусом через несколько дней после излечения
14:15 · Италия. Серия А
​4 матча Серии А не состоятся в четверг
12:50 · Италия. Серия А
Калиниченко сделал прогноз на матч «Ювентус» - «Наполи»
12:29 · Италия. Серия А
«Торино» грозит техническое поражение в матче с «Аталантой»
08:49 · Италия. Серия А
Гасперини высказался о будущем Миранчука в «Аталанте»
08:21 · Италия. Серия А
«Милан» сообщил о трёх заболевших коронавирусом игроках
08:09 · Италия. Серия А
«Фиорентина» подписывает нового форварда, он может заменить Влаховича или Кокорина
00:17 · Италия. Серия А
Спинаццола вернётся в общую группу «Ромы» в середине января 1
05 Января
23:49 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги подтвердил пролонгацию контракта Брозовича 1
Все новости
Рекомендуем