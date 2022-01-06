«Зенит» и «Бетис» проведут очные матчи Лиги Европы только в феврале, но уже сейчас испанские «огурцы», похоже, могут похвастаться тем, что они превзошли питерцев. Речь идёт о борьбе за подписание Луиса Фелипе – защитника из «Лацио». СМИ приписывали интерес к бразильцу «Зениту», но «Бетис», судя по всему, выиграл гонку за игрока. Как сообщает на своих страницах AS, Фелипе близок к договорённости с «огурцами» и может присоединиться к ним летом на правах свободного агента.

В сезоне 2021/2022 24-летний Луис Фелипе провёл 24 матча за «Лацио». Результативными действиями защитник не отмечался.