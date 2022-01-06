​Серия А утвердила новый протокол в связи с COVID-19

Серия А официально утвердила новый протокол для игр в эпоху пандемии коронавируса. Об этом рассказывает Football Italia. Ранее в этом сезоне подобного протокола не было, поскольку ситуация с COVID-19 в Италии улучшалась. Но в декабре в клубах стали снова случаться вспышки заболеваемости из-за нового штамма.

Согласно новому протоколу, команда может проводить матч, если у неё есть 13 здоровых футболистов. К матчу допускаются футболисты, родившиеся не позже 31 декабря 2003 года, чей тест на COVID-19 был отрицательным как минимум за сутки до игры.

Если у команды есть хотя бы 13 таких игроков, включая одного вратаря, но она все равно не приезжает на игру, такой команде засчитывается поражение 0:3.

Стоит сказать, что главной проблемой в Италии является разный подход органов здравоохранения в каждом регионе. Так, например, «Венеции» разрешили проводить матч, хотя в её рядах больше заражённых игроков, чем в «Болонье» и «Торино», которым играть запретили. Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта предлагает снизить уровень влияния органов здравоохранения на принятие решений.