«13 футболистов есть, значит играем»: Руководство Серии А снова отказалось переносить матчи из-за COVID-19

Несмотря на многочисленные просьбы клубов перенести матчи Серии А, чемпионат возобновится в штатном режиме. Такое решение приняло руководство, проигнорировав запросы «Болоньи», «Салернитаны», «Торино» и «Удинезе», сообщает Football Italia.

Лига аргументирует это тем, что если команды могут включить в заявку хотя бы 13 человек, то поединки должны состояться. В то же время чиновники пригрозили техническим поражением и снятием очков тем коллективам, которые не прибудут на стадион в день матча.

Примечательно, что вмешаться могут локальные органы здравоохранения, которые уполномочены попросту не выпускать команды на игры в других регионах страны. Подобное уже случалось с «Наполи» в первом круге.