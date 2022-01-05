Влахович – самый подорожавший игрок в 2021 году по версии Transfermarkt, Винисиус и Холанн в тройке

Эксперты портала Transfermarkt обновили данные в своей базе, приведя статистику самых подорожавших футболистов по итогам 2021 года.

Самый большой прогресс показал нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, стоимость которого выросла на 54 миллиона евро. В тройку вошли также форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн и вингер «Реала» Винисиус Жуниор – оба прибавили по 50 миллионов евро. Идентичным показателем отметился и полузащитник «Барселоны» Педри, но его цена на рынке сейчас равна лишь 80 миллионам евро, когда норвежец и бразилец перешагнули отметку в 100 миллионов.

Топ-10 рейтинга замкнули Джуд Беллингхем, Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Гави, Эмиль Смит-Роу и Джек Грилиш.