​Кассано госпитализировали из-за осложнений коронавируса

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано был госпитализирован из-за осложнений коронавируса. Как сообщает Il Messaggero, в последние дни состояние экс-игрока «Ромы» ухудшилось. Кассано заболел COVID-19 во время рождественских праздников.

Антонио Кассано завершил карьеру футболиста в 2018 году в возрасте 36 лет. Последним его клубом стала «Верона». Кассано провёл ровно 400 матчей в итальянской Серии А. В них нападающий записал на свой счёт 112 голов и 78 результативных передач на партнёров.