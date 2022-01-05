​Аллегри: «Мората остаётся»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поставил точку в вопросе будущего нападающего Альваро Мораты.

Напомним, слухи активно связывали Альваро Морату с возможным переходом в «Барселону».

«Альваро Мората остаётся. Он никуда не уедет в январе. Я встретился с Альваро лично и сказал ему: «Ты на 100% остаёшься», - слова Аллегри на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

29-летний Альваро Мората выступает за «Ювентус» на правах аренды. В сезоне 2021/2022 испанец провёл 23 матча, в которых забил семь голов и отдал три результативных паса на партнёров.