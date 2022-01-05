​Капелло предлагает наказывать невакцинированных игроков рублём

Известный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что футболисты обязаны вакцинироваться. Экс-наставник сборной России выступает за наказания для тех игроков, которые отказываются делать прививки.

«Отказ от вакцины – это эгоизм. Не понимаю, почему футболисты не обязаны вакцинироваться. Люди, которые не привились, являются угрозой для общества. Их зарплату нужно сократить», - высказался Капелло для La Gazzetta dello Sport.

Стоит сказать, что в последние недели участились случаи выявления коронавируса в футбольных клубах. В английской Премьер-лиге было перенесено множество матчей.