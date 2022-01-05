​Капелло предлагает наказывать невакцинированных игроков рублём

Известный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что футболисты обязаны вакцинироваться. Экс-наставник сборной России выступает за наказания для тех игроков, которые отказываются делать прививки.
«Отказ от вакцины – это эгоизм. Не понимаю, почему футболисты не обязаны вакцинироваться. Люди, которые не привились, являются угрозой для общества. Их зарплату нужно сократить», - высказался Капелло для La Gazzetta dello Sport.
Стоит сказать, что в последние недели участились случаи выявления коронавируса в футбольных клубах. В английской Премьер-лиге было перенесено множество матчей.
Алле, Еврофутбол, рублем???
Кто вам статейки пишет? Второклассник?
Тогда многое становится понятно (футбольная аналитика, рассуждения...)
Могли бы написать: Капелло предложил штрафовать...
Но не "рублем"!
меня куда больше смущают в статьях савецкие штампы вроде «сменил прописку».
Если вы вдруг не в курсе, есть такое выражение "наказать рублём". Его вполне можно применять не буквально.
Не скажешь ведь "наказать евро" или "наказать долларом".
Это как с Санта-Клаусом (например, новость о том, что Дибала попросил у Санта-Клауса) - мы можем употреблять "Дед Мороз", поскольку в нашей культуре так привычнее
Разумеется, я знаю про такое выражение.
Но ни этом ли заключается профессиональная работа публициста - употреблять выражения в подходящем случае?
Это примерно то же самое, если бы в каком-нибудь голливудском боевике персонаж Сильвестра Сталлоне с серьезной физиономией сказал бы: в Тулу со своим самоваром.
В таком случае персонаж Сталлоне вполне может сказать и фразу про тульский самовар (в русскоязычном переводе)
В кино даже есть "авторы адаптации" - люди, которые занимаются тем, о чём я написал выше
В данном случая я как раз и выступил автором адаптации с фразой "наказать рублём". Мы пишем новости для русскоязычных пользователей, и они прекрасно всё поняли. Это главное. Хорошего вечера!
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