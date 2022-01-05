Шевченко может возглавить соперника сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Сборная Польши начала подыскивать нового главного тренера после неожиданного ухода Паулу Соузы. Португальский специалист бросил национальную команду ради работы с бразильским клубом «Фламенго».

Как сообщает Przeglad Sportowy, в сферу интересов федерации футбола Польши попал экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко, ныне занимающий пост главного тренера «Дженоа». Поляки готовы выплатить генуэзскому клубу неустойку за досрочное расторжение контракт с Шевченко.

Если сделка состоится, украинский специалист будет готовить сборную Польшу к стыковым матчам ЧМ-2022. В марте поляки встретятся с национальной командой России.