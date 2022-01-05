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Чемпионат Италии. Серия А

Пьянич советует Морате хорошо подумать, прежде чем переходить в «Барселону»

05 Января 2022 • 09:35 Комментировать

Боснийский хавбек Миралем Пьянич, играющий на правах аренды за турецкий «Бешикташ», поделился мнением о возможном переходе нападающего Альваро Мораты в каталонскую «Барселону».

«У Альваро отличая карьера, он поиграл за несколько европейских грандов. Футболистам всегда нужна мотивация, но я бы хорошо подумал перед тем, как сменить команду. Насколько мне известно, Мората всем доволен в Турине. Поэтому ему нужно все хорошо взвесить, даже если на кону переход в «Барселону», - приводит слова боснийца Tuttosport.

По данным СМИ, «Барса» уже договорилась с Моратой о контракте на 1,5 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич Альваро Мората
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