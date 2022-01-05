Экс-футболист «Зенита» отправится в МЛС

Бывший игрок петербургского «Зенита» Доменико Кришито, который сейчас выступает у себя на родине за генуэзский «Дженоа», близок к смене команды. 34-летний защитник отправится доигрывать в МЛС.

По сообщениям в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры, новым местом работы Доменико станет «Торонто». В канадском клубе Кришито будет выступать со своим соотечественником Лоренцо Инсинье. Ранее «Торонто» согласовал с нападающим «Наполи» долгосрочный трудовой договор с окладом в 11 миллионов евро.

Напомним, что Кришито выступал за петербургский «Зенит» с 2011 по 2018 год.