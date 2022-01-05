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Чемпионат Италии. Серия А

Сабитов: «Миранчук в «Дженоа» поймёт требования Шевченко, потому что российский и украинский футбол похожи» эксклюзив

05 Января 2022 • 09:00 Комментировать (1)

Бывший защитник московского «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход в «Дженоа» российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

- Я бы обрадовался такому переходу. Украинский и российский футбол ментально похожи, поэтому Алексей Миранчук однозначно поймёт требования Шевченко и постарается воплотить их в действия на футбольном поле. А вот итальянцы, возможно, ещё не до конца понимают, чего Шевченко от них хочет.

Миранчук уже адаптирован к Серии А, но он приезжал в Италию проводить в матчах на поле по девяносто минут, а не по две или по пять. Лучше сделать шаг назад, уйдя в команду, которая ниже по классу твоей нынешней и идёт в зоне вылета, но играть в ней, чем сидеть на лавке и тренироваться в крутом клубе.

У Миранчука есть реальный шанс стать в «Дженоа» лидером. Если удастся избежать вылета, это будет заслуга не только Шевченко, вытащившего команду из кризиса, но и Миранчука. А если «Дженоа» вылетит в Серию B, Миранчук всё равно приобретёт игровую практику. То есть он практически не рискует, в отличие от Шевченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа Серия А Чемпионат Италии Равиль Сабитов Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Cruyff
05 Января 2022 в 09:59
Сабитов с полки упал причём тут украинский футбол и Дженоа если он будет ставить там какой то укропский футбол его скоро выгонят
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