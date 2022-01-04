«Салернитана» пропустит второй матч из-за вспышки коронавируса

«Салернитана» продолжает страдать от коронавируса. В понедельник считались заболевшими 9 игроков, а сегодня таковых уже 11. Местный орган здравоохранения отправил всю команду на карантин. Должны изолироваться не только инфицированные футболисты, но и те, кто был с ними в контакте, включая тренерский штаб.

Таким образом, «Салернитана» не сможет в четверг сыграть против «Венеции». Клуб запросил перенос этого противостояния. Также могут быть сорваны и другие поединки, так как в составе «Вероны» 8 игроков, заболевших COVID-19, а в «Удинезе» - 7. Именно с «Удинезе» ранее не смогла сыграть «Салернитана» в последнем матче прошлого года.