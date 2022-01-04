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Чемпионат Италии. Серия А

​Инсинье будет играть в МЛС за «Торонто»

04 Января 2022 • 17:47 Комментировать

Лоренцо Инсинье покинет «Наполи» летом, когда срок действующего контракта истечёт. Как сообщает портал Goal.com, 10 января будет объявлено о будущем переходе 30-летнего Инсинье в «Торонто». Клуб из МЛС предложил итальянскому форварду пятилетний контракт с зарплатой в 11,5 миллиона евро в год и бонусами.

Лоренцо Инсинье является воспитанником «Наполи». За родной клуб нападающий отыграл 415 матчей, в которых забил 114 голов и отдал 91 результативный пас на партнёров.

Ранее агент Лоренцо Инсинье рассказывал, что «Наполи» предлагает продление контракта на условиях сокращения заработной платы.

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Наполи Лоренцо Инсинье Трансферы футбола - лето 2022
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