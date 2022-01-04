​В «Интере» прокомментировали слухи об интересе к Миранчуку

На фоне проблем с игровой практикой в «Аталанте» в этом месяце Алексей Миранчук может сменить клубную прописку. Появлялась информация о том, что интерес к российскому полузащитнику проявляет даже «Интер», который лидирует в Серии А. В миланском клубе дали комментарий на этот счёт.

Пьеро Аусилио, который занимает должность спортивного директора «Интера», назвал информацию неправдивой. По его словам для sport24, Алексей Миранчук не входит в список игроков, которые интересны клубу.

В сезоне 2021/2022 26-летний Алексей Миранчук провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт гол и голевой пас.