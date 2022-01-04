​Суарес отказал «Ювентусу»

Альваро Мората в январе может перейти в «Барселону», но прежде «Ювентус» хочет найти замену для испанского форварда. Туринцы рассматривали вариант с Луисом Суаресом, однако уругваец отказал клубу. Об этом на своих страницах рассказывает Il Corriere dello Sport.

Стоит напомнить, что Луис Суарес мог оказаться в «Ювентусе» летом 2020 года. Тогда уругвайцу нужно было итальянское гражданство, и он, пытаясь его получить, пришёл на экзамен с ответами на вопросы. Было начато расследование, но доказательств причастности к этой истории представителей «старой синьоры» обнаружено не было. Трансфер Суареса в «Ювентус» так и не состоялся.

Отмечается, что в настоящий момент Луис Суарес рассматривает возможность переезда в МЛС.