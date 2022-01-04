​Директор «Фиорентины» обрушился с критикой на агента Влаховича

Форвард Душан Влахович дал понять, что может остаться в «Фиорентине», подписав новый контракт. Комментарий на этот счёт дал директор «фиалок» Джо Бароне.

«Мы не хотим морочить голову фанатам. Интервью Влаховича не было согласовано. Во время последней встречи с президентом Рокко Комиссо агент Влаховича увеличил требования почти в два раза, продемонстрировав полное неуважение к клубу и президенту. Затем с агентом встречался я, и произошло то же самое. Никакого прогресса», - слова Бароне приводит Football Italia.

В сезоне 2021/2022 Душан Влахович забил 18 голов в 22 матчах за «Фиорентину».