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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью готов отдать двух игроков за полузащитника «Марселя»

04 Января 2022 • 10:23 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью намерен усилить среднюю линию команды в текущее трансферное окно. Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, португальский наставник нацелился на полузащитника «Марселя» Бубакара Камара.

Римский клуб готов отдать за хавбека Дженгиза Юндера и Пау Лопеса, ныне выступающих за «Марсель» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Камара сыграл 15 поединков в чемпионате Франции, забил один гол и сделал четыре голевые передачи.

Контракт опорника с провансальцами рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Бубакар Камара
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