Моуринью готов отдать двух игроков за полузащитника «Марселя»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью намерен усилить среднюю линию команды в текущее трансферное окно. Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, португальский наставник нацелился на полузащитника «Марселя» Бубакара Камара.

Римский клуб готов отдать за хавбека Дженгиза Юндера и Пау Лопеса, ныне выступающих за «Марсель» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Камара сыграл 15 поединков в чемпионате Франции, забил один гол и сделал четыре голевые передачи.

Контракт опорника с провансальцами рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.