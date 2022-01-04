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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло высказался о работе Моуринью в «Роме»

04 Января 2022 • 10:14 Комментировать

Экс-наставник ряда европейских топ-клубов Фабио Капелло высказался в поддержку португальца Жозе Моуринью, ныне работающего главным тренером «Ромы».

«Жозе нужно дать время, он не может начать творить чудеса так быстро. Если Моуринью хочет получить новых футболистов этой зимой, это означает, что нынешний состав недостаточно хорошо укомплектован. Нужно дождаться следующего сезона, тогда можно как-то оценивать его работу с командой», - приводит слова специалиста Gazzetta dello Sport.

По итогам первого круга Серии А римский коллектив занимает шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фабио Капелло Жозе Моуринью
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