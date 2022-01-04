«Интер» нашёл усиление в «ПСЖ»

Миланский «Интер» подыскивает усиление в оборонительную линию. Как стало известно инсайдеру Руди Галетти, в поле зрения итальянского чемпиона попал Тило Керер, выступающий в Лиге 1 за «ПСЖ».

«Нерадзурри» рассчитывают арендовать 25-летнего немецкого футболиста до конца сезона-2021/2022. В договоре стороны пропишут право последующего выкупа игрока. Полноценный трансфер Керера оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник поучаствовал в 17 поединках во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Тило связан контрактными обязательствами с «ПСЖ» до лета 2023 года.