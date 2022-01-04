Звёздный итальянский нападающий близок к трансферу в МЛС

Звезда «Наполи» Лоренцо Инсинье может покинуть Европу и продолжить карьеру за океаном. Нападающий ведет переговоры о трансфере в «Торонто». Переход может состояться по окончании текущего сезона, когда Лоренцо получит статус свободного агента.

Инсайдер Фабрицио Романо посредством своего твиттер-аккаунта сообщил, что стороны близки к договоренности. Клуб МЛС предлагает Инсинье пятилетнее трудовое соглашение с годовым окладом в 11 миллионов евро. Кроме того, итальянцу обещаны 4,5 миллиона бонусов.

Лоренцо выступает за неаполитанскую команду с 2010 года. В текущем сезоне Серии А он сыграл 15 матчей, забил четыре мяча и пять раз ассистировал партнерам.