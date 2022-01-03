«Хочу сначала вывести «Фиорентину» в еврокубки»: Влахович нарушил молчание по поводу своего будущего

После стольких слухов, связанных с возможным уходом нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича из клуба, сам футболист нарушил молчание и наконец-то поделился своими планами на будущее.

«Сейчас моя цель – это вывести «Фиорентину» в еврокубки. Потом посмотрим, что будет дальше. Здесь у меня хорошая команда, партнеры, болельщики. Только Богу известно, как сложится судьба», - сказал серб в беседе с журналистами Sky Sports.

Напомним, что Влаховича активно сватают в различные топ-клубы Европы. Более того, агент игрока ищет более выгодные в финансовом плане предложения, отказываясь вести переговоры с «фиалками» касательно продления контракта, который истекает в середине 2023 года.