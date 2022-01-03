Помимо усиления атакующей линии команды, мадридский «Реал» также намерен приобрести футболиста оборонительного плана. В клубе считают подписание нового игрока в центр защиты одной из приоритетных целей, учитывая дефицит исполнителей данного амплуа.

Как информирует издание Fanatik, на радар скаутов «сливочных» попал защитник «Аталанты» Мерих Демирал, права на которого принадлежат «Ювентусу». К тому же, инициатором перехода турецкого футболиста является главный тренер Карло Анчелотти.

При этом, конкуренцию «Реалу» могут составить «Ньюкасл», «Челси» и «Наполи». Скорее всего, выходить на контакт с туринцами касательно потенциального трансфера испанский гранд будет уже следующим летом.