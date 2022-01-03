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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Аталанты» слухи

03 Января 2022 • 16:43 Комментировать
Алькояно
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Реал Мадрид
12.50 5.60 1.20
05.01 23:30

Помимо усиления атакующей линии команды, мадридский «Реал» также намерен приобрести футболиста оборонительного плана. В клубе считают подписание нового игрока в центр защиты одной из приоритетных целей, учитывая дефицит исполнителей данного амплуа.

Как информирует издание Fanatik, на радар скаутов «сливочных» попал защитник «Аталанты» Мерих Демирал, права на которого принадлежат «Ювентусу». К тому же, инициатором перехода турецкого футболиста является главный тренер Карло Анчелотти.

При этом, конкуренцию «Реалу» могут составить «Ньюкасл», «Челси» и «Наполи». Скорее всего, выходить на контакт с туринцами касательно потенциального трансфера испанский гранд будет уже следующим летом.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аталанта Мерих Демирал
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АЛЬКОЯНО РЕАЛ МАДРИД
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