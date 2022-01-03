Жена Мораты рассказала подругам о возвращении в Испанию

Испанский форвард Альваро Мората с каждым днем все ближе к возвращению на родину, где интерес к нему проявляет каталонская «Барселона».

Журналист Массимилиано Нероцци в своем «Твиттере» сообщил, что жена нападающего Аличе Кампелло призналась своим подругам, что возвращается в Испанию.

В ближайшее время Мората расторгнет трудовое соглашение с туринским «Ювентусом», за который выступает на правах аренды. Полноценный контракт нападающего принадлежит мадридскому «Атлетико».

Ранее в СМИ сообщалось, что Альваро договорился с «Барселоной» о подписании контракта на полтора года.