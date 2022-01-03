«Милан» определился с приоритетной целью в зимнее трансферное окно

Голландский защитник Свен Ботман, который выступает во французском чемпионате за «Лилль», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Об этом сообщается на страницах Sky Sport Italia.

По сведениям источника, подписание Ботмана – приоритетная цель «Милана» в зимнее трансферное окно. «Россонери» рассматривают кандидатуру 21-летнего голландца в качестве альтернативы Алессио Романьоли, у которого истекает трудовое соглашение с клубом.

Свен провел в текущем сезоне 21 поединок за «догов», отметился голом и результативным пасом. В футболке сборной Голландии он сыграл девять матчей.