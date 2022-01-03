Капелло: «Влахович готов к трансферу в «Ювентус»

Именитый итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о потенциальном переходе сербского форварда Душана Влаховича из «Фиорентины» в туринский «Ювентус».

«Юве» нуждается в качественном центрфорварде. Думаю, Душан уже готов к такому вызову. Он наделен огромной энергией и амбициями чемпиона. Если же туринцы замедлят с решительными действиями, то мы можем увидеть Влаховича в более богатом чемпионате, чем Серия А», - передает слова специалиста La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что трансфер Влаховича может обойтись потенциальному покупателю в 70 миллионов евро.