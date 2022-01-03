В «Барселоне» отреагировали на информацию о трансфере Мораты

В СМИ активно муссируются слухи о переезде на «Камп Ноу» нападающего сборной Испании и туринского «Ювентуса» Альваро Мораты. По этому поводу высказался представитель каталонской «Барселоны» Матеу Алемани.

«Трансфер Альваро? Могу сказать так: Хави хотел Феррана Торреса и получил этого футболиста», - приводятся слова функционера в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Мората может расторгнуть арендный договор со «старой синьорой» и досрочно вернуться в мадридский «Атлетико». Именно с «матрасниками» каталонскому клубу предстоит договариваться о переходе нападающего.