«Барселона» не сбавляет интерес к Морате

Испанский форвард Альваро Мората по-прежнему находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Как сообщает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо, наставник «сине-грантовых» Хави Эрнандес почти каждый день связывается с потенциальным новичком команды.

В настоящий момент Альваро выступает на правах аренды за туринский «Ювентус». Стороны могут досрочно расторгнуть соглашение, поскольку больше не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Полноценными правами на Морату владеет мадридский «Атлетико».

«Барселона» рассматривает испанца в качестве замены Серхио Агуэро. Аргентинец был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.