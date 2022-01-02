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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» готова расстаться с Кокориным и платить часть его зарплаты

02 Января 2022 • 23:21 Комментировать
Фиорентина
...
Удинезе
1.82 3.72 4.40
06.01 22:45

Год назад «Фиорентина» выкупила у «Спартака» контракт форварда Александра Кокорина. Сейчас же в клубе мечтают поскорее избавиться от футболиста, который почти не выходит на поле и не имеет в активе результативных действий.

La Nazione сообщает о намерении «фиалок» отдать Кокорина в аренду до конца сезона. В его услугах заинтересованы клубы из России и Объединённых Арабских Эмиратов. Конечно же, при зарплате игрока в 1,7 млн евро в год итальянцы должны будут платить часть ставки игрока.

По ходу текущего сезона Кокорин выходил на поле лишь в пяти поединках. Его контракт с флорентийцами действителен еще два с половиной года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Александр Кокорин
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