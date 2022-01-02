Лотито продал «Салернитану» в 7 раз дешевле, чем рассчитывал

Президент «Лацио» Клаудио Лотито потерял «Салернитану» и вложенные в клуб деньги. Бизнесмен пытался построить новый проект из обанкротившегося клуба, сосланного в Серию D итальянского футбола. Corriere della Sera сообщает, что Лотито потратил на «Салернитану» суммарно около 42 млн евро, регулярно давал в аренду игроков «Лацио», и клуб в первый раз за 20 лет поднялся в элитный дивизион.

А дальше начались проблемы. До 31 декабря Лотито нужно было продать один из клубов, и он тянул до последнего, получив в итоге всего 10 млн от местного бизнесмена Данило Ерволино. Хотя прошлым летом ценник за «Салернитану» был в районе 70 миллионов.