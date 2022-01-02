Суперкубок Италии не стали переносить

В воскресенье окончательно была решена судьба матча за Суперкубок Италии. В последнее время ходило много слухов о переносе или отмене этого выставочного, но все же матча за трофей.

Причиной стал рост количества заболевших коронавирусом людей. К тому же снижение порога вместительности стадионов с 75% до 50% ударит по доходам от продажи билетов (минус 1,5 млн евро).

Впрочем, руководство Серии А сообщило, что чемпионы страны из «Интера» сыграют против «Ювентуса», обладателя Кубка в запланированное время - 12 января на «Сан-Сиро».

Добавим, что клубы выступали за перенос матча на конец сезона.