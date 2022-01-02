​Мальдини о Доннарумме: «В идеальном мире единственной мотивацией игрока должна быть страсть, а не деньги»

Директор «Милана» Паоло Мальдини высказался по поводу Джанлуиджи Доннаруммы. Воспитанник «россонери» летом прошлого года перешёл в «ПСЖ» в статусе свободного агента.

«Доннарумма – прекрасный человек. Думаю, в идеальном мире единственной мотивацией игрока должна быть страсть. Если же вы хотите денег, потому что в детстве ваша семья затягивала пояса, то такие мотивы вполне понятны.

Для достижения определённых результатов и определённого статуса игрока спортивная мотивация имеет основополагающее значение. Иногда требования игрока не соответствуют возможностям клуба. Некоторые предпочитают подождать, а некоторые торопятся. Я не могу судить об определённом выборе», - цитирует Мальдини Goal.com.