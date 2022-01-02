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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» может попытаться арендовать Икарди, «ПСЖ» настроен на продажу игрока слухи

02 Января 2022 • 13:01 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри попросил клуб подписать нападающего в зимнее трансферное окно. Как сообщает SportMediaset, одним из лучших вариантов для туринского клуба является Мауро Икарди из «ПСЖ». «Старая синьора» может попытаться арендовать 28-летнего аргентинского игрока, хотя в Париже настроены на его продажу. Гранд Лиги 1 рассчитывает выручить на январских трансферных сделках 100 миллионов евро, чтобы закрыть вопрос с финансовым fair play.  

В сезоне 2021/2022 Мауро Икарди провёл за «ПСЖ» 20 матчей. В них аргентинский нападающий записал на свой счёт пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Мауро Икарди трансферы футбола - зима 2022
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