Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри попросил клуб подписать нападающего в зимнее трансферное окно. Как сообщает SportMediaset, одним из лучших вариантов для туринского клуба является Мауро Икарди из «ПСЖ». «Старая синьора» может попытаться арендовать 28-летнего аргентинского игрока, хотя в Париже настроены на его продажу. Гранд Лиги 1 рассчитывает выручить на январских трансферных сделках 100 миллионов евро, чтобы закрыть вопрос с финансовым fair play.

В сезоне 2021/2022 Мауро Икарди провёл за «ПСЖ» 20 матчей. В них аргентинский нападающий записал на свой счёт пять голов.