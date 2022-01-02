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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» покупает Бога, медосмотр пройден

02 Января 2022 • 10:18 Комментировать (3)

Жереми Бога всё ближе к тому, чтобы перебраться из «Сассуоло» в «Аталанту». Авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо пишет на своей страничке в «Твиттере» о том, что 24-летний вингер уже прошёл медицинское обследование. В ближайшее время должно быть официально объявлено о закрытии сделки. «Сассуоло» получит за Бога 22 миллиона евро.

В сезоне 2021/2022 Жереми Бога провёл 12 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами на партнёров.

Отметим, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. После первого круга команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сассуоло Жереми Бога трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
02 Января 2022 в 10:27
ай.. отличненька.. а у него борода есмь.. ну хоц жиденькая.. )))
NOBODY
02 Января 2022 в 10:24
жаль, не перед матчем, например, с Манчестером - тогда бы заголовок был типа такого -
"Аталанта покупает Бога перед матчем с красными дьяволами...." )))))))
NOBODY
02 Января 2022 в 10:22
прекрасный заголовок!!!
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