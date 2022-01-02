«Аталанта» покупает Бога, медосмотр пройден

Жереми Бога всё ближе к тому, чтобы перебраться из «Сассуоло» в «Аталанту». Авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо пишет на своей страничке в «Твиттере» о том, что 24-летний вингер уже прошёл медицинское обследование. В ближайшее время должно быть официально объявлено о закрытии сделки. «Сассуоло» получит за Бога 22 миллиона евро.

В сезоне 2021/2022 Жереми Бога провёл 12 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами на партнёров.

Отметим, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. После первого круга команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.