​Фанаты «Интера» отреагировали баннером на слова Лукаку

В интервью для итальянского Sky Ромелу Лукаку извинился перед фанатами «Интера» и сказал, что ему перед переходом в «Челси» следовало с ними поговорить. Также Лукаку выразил надежду на то, что в будущем он снова примерит на себе футболку «нерадзурри».

Фанаты «Интера» отреагировали на слова Ромелу Лукаку баннером, изображение которого было размещено на портале fcinter1908.it.

«Не важен тот, кто убегает от дождя. Важен тот, кто остаётся в буре. Прощай, Ромелу», - написано на баннере фанатов.

Напомним, что в «Интере» Ромелу Лукаку провёл два сезона. В 95 матчах за «нерадзурри» бельгиец забил 64 гола и отдал 16 голевых передач.