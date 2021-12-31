Мората согласовал контракт с «Барселоной»

Судя по всему, испанский нападающий Альваро Мората продолжит карьеру у себя на родине. По данным инсайдера Ромео Агрести, форвард провел успешные переговоры с каталонской «Барселоной». Стороны договорились о подписании контракта на полтора года.

В ближайшее время Мората должен расторгнуть арендное соглашение с туринским «Ювентусом». Полноценные права на него принадлежат мадридскому «Атлетико», поэтому «сине-гранатовым» предстоит обсудить потенциальную сделку с «матрасниками».

В текущем сезоне Альваро провел 23 поединка. На счету 29-летнего нападающего семь забитых мячей во всех турнирах.