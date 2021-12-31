Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лилль» объявил о трансфере Иконе в «Фиорентину» официально

31 Декабря 2021 • 13:09 Комментировать

Полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе переезжает в итальянский чемпионат. 23-летний французский футболист продолжит карьеру в «Фиорентине», об этом отрапортовала пресс-служба «догов».

Контракт Иконе с «фиалками» будет подписан сразу после открытия трансферного окна в Италии. Трансфер Жонатана обойдется флорентийцам в 14 миллионов евро. Кроме того, «Лилль» получит 15% от последующей продажи хавбека.

В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 25 поединках на клубном уровне, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Напомним, что за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Фиорентина Жонатан Иконе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Декабря
13:16 · Италия. Серия А
Мората согласовал контракт с «Барселоной»
13:09 · Италия. Серия А
«Лилль» объявил о трансфере Иконе в «Фиорентину» официально
12:23 · Италия. Серия А
Матерацци назвал фаворита на скудетто
11:42 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл замену Морате в «Ливерпуле»
09:40 · Италия. Серия А
Эриксен находится в сфере интересов пяти клубов
09:26 · Италия. Серия А
«Аталанта» объявила о продлении контракта с Фройлером официально
08:51 · Италия. Серия А
Мората не хочет играть за «Ювентус»
08:09 · Германия. Бундеслига
Очередной европейский гранд включился в гонку за Гинтером
30 Декабря
23:49 · Италия. Серия А
​Чалханоглу признали лучшим игроком Серии А второй месяц кряду 1
23:45 · Италия. Серия А
​Серия А сделала заявление о матче за Суперкубок между «Интером» и «Ювентусом» 1
23:33 · Италия. Серия А
​Пеллегрини: «Моуринью – тот, кто нам нужен» 1
23:08 · Италия. Серия А
​Лукаку: «Надеюсь однажды вернуться в «Интер» 2
22:47 · Россия. Премьер-лига
​В Италии назвали потенциальный новый клуб Кокорина 4 слухи
22:03 · Италия. Серия А
​Я всегда мечтал играть за [вставить название клуба]: над Моратой шутят на фоне слухов о «Барселоне» 2
21:51 · Италия. Серия А
​«Интер» и «Ювентус» просят перенести матч за Суперкубок 2
Все новости
Рекомендуем