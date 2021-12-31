Полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе переезжает в итальянский чемпионат. 23-летний французский футболист продолжит карьеру в «Фиорентине», об этом отрапортовала пресс-служба «догов».

Контракт Иконе с «фиалками» будет подписан сразу после открытия трансферного окна в Италии. Трансфер Жонатана обойдется флорентийцам в 14 миллионов евро. Кроме того, «Лилль» получит 15% от последующей продажи хавбека.

В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 25 поединках на клубном уровне, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Напомним, что за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.