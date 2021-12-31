Матерацци назвал фаворита на скудетто

Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци поделился мнением о борьбе за скудетто в нынешнем сезоне Серии А. Бывший футболист в беседе с журналистами назвал своего фаворита на золотые медали.

«Я считаю фаворитом миланский «Интер». Команда Индзаги видится самым реальным претендентом на скудетто. Они сильнее других команд Серии А. Хотя «Милан» не так сильно отстает, поэтому вся борьба впереди. Плюс еще есть «Наполи», - приводит слова Матерацци Il Mattino.

По итогам 19 туров чемпионата Италии «нерадзурри» лидируют в таблице, «Милан» идет вторым, а «Наполи» замыкает топ-3.